نتنياهو:هجوم بري شامل في غزة وعدم الخروج منها

نتنياهو:هجوم بري شامل في غزة وعدم الخروج منها
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نتنياهو ،الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية لن تكتفي بالغارات الجوية والانسحاب من غزة، بل ستنتهج استراتيجية مغايرة، مشيرًا إلى أن “النية هي تنفيذ هجوم بري شامل، وليس مجرد توغلات محدودة”.وأضاف أن إسرائيل ستعمل على نقل سكان غزة من مناطق العمليات ، دون توضيح تفاصيل إضافية بشأن آلية ذلك أو الوجهة البديلة للنازحين.” هذا وأكد مسؤول أمني إسرائيلي أن بلاده ستمنح هامشًا زمنيًا محدودًا قبل توسيع العمليات العسكرية، لإتاحة فرصة أمام الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى صفقة تُفضي إلى تحرير الرهائن المحتجزين في غزة.”وقال المسؤول: “نشر القوات قبل بدء العملية سيتيح فرصة حتى نهاية زيارة الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) إلى المنطقة، للتوصل لصفقة بشأن الرهائن”، وذلك بعد الإعلان عن خطة عسكرية تهدف إلى السيطرة على القطاع.تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات على الأرض، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية محتملة في حال توسع العمليات العسكرية داخل القطاع المكتظ بالسكان.

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