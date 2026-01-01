نتنياهو يبحث مع ترامب شن ضربة ثانية ضد إيران

نتنياهو يبحث مع ترامب شن ضربة ثانية ضد إيران
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما الأخير، إمكانية شن «جولة ثانية» من الضربات العسكرية ضد إيران، في حين دعا جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) المتظاهرين الإيرانيين إلى تكثيف احتجاجاتهم، مؤكداً أنه معهم «على الأرض».ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى ومصدرين أمريكيين مطلعين على تفاصيل اللقاء بين ترامب ونتانياهو، أن الأخير عرض مخاوف إسرائيل من خطوات إعادة الإعمار التي تقوم بها طهران بعد حرب الأيام الـ12 التي اندلعت في يونيو الماضي، معتبراً أن ضربات إضافية قد تكون ضرورية لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها، ولا سيما فيما يتعلق بالبرنامجين النووي والصاروخي.وأكد مسؤول أمريكي أن ترامب قد يدعم «جولة ثانية» إذا رأت واشنطن أن إيران تتخذ خطوات فعلية لاستعادة برنامجها النووي، لكنه أشار إلى أن الخلاف الأساسي يكمن في تعريف ما يعد «إعادة إحياء» للبرنامج النووي.وقال إن نتانياهو، أكد عدم سعي إسرائيل للتصعيد مع إيران، لكنه حذر من أي هجوم صاروخي محتمل من طهران.وفي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، تحدث نتانياهو عن محاولات طهران لإعادة تأهيل منشآت إنتاج الصواريخ، مشيراً إلى تدمير منشأة فوردو النووية بدعم من ترامب، وداعياً إيران للامتناع عن تخصيب اليورانيوم.وقال نتانياهو، إن «ترامب كان محقاً عندما قال إن منشأة فوردو دمرت»، مضيفاً أن الإيرانيين «يحاولون العمل على مواقع أخرى.. وإعادة تأهيل منشأة إنتاج الصواريخ الباليستية».وعن احتمال توجيه ضربة لإيران، قال نتانياهو إنه قبل أسبوعين تلقى معلومات بأن إيران تجري اختبارات لإطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، وأضاف: «قلت لهم: إذا تجرأتم على فعل ذلك، فستكون العواقب مدمرة. لذلك آمل ألا ترتكب إيران هذا الخطأ».

