نتنياهو يلتقي ترامب الأربعاء المقبل

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ،الاحد، أنه سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن الأربعاء “لمناقشة المفاوضات مع إيران”.وقال مكتب نتانياهو في بيان إنه “يقدّر أن أي مفاوضات يجب أن تتضمن الحد من الصواريخ البالستية وتجميد الدعم للمحور الإيراني”، في إشارة إلى الفصائل المسلحة التي تدعمها طهران في المنطقة.

