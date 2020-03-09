نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال

نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تعرض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لمحاولة اغتيال في الخرطوم، الاثنين.وأوضحت وسائل الإعلام السودانية نقلا عن  شهود عيان، بأن انفجارا استهدف موكب حمدوك المكون من سيارتين، في منطقة “كبري كوبري” شمال شرقي العاصمة السودانية الخرطوم.ويعتقد أن الانفجار جرى بعبوة ناسفة، فيما لفتت إلى إصابة أحد الأشخاص بجروح طفيفة.ووفقا لمنشور منسوب لمنى عبد الله زوجة حمدوك، فإن “حمدوك بخير ولم يصب وقد نقل إلى مكان آمن”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *