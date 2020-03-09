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حزب طالباني:تنفيذ الشروط الكردية مقابل موافقتنا على تمرير المرشح الجديد لرئاسة الوزراء
عبد المهدي لشمخاني:أمريكا طلبت مني قطع العلاقات مع إيران وأنا رفضت
هامر:الأجواء العراقية تحت سيطرة التحالف الدولي
الكعبي:تقرير بلاسخارت أمام مجلس الأمن جاء ضد أحزاب مشروع المقاومة الإسلامية
ائتلاف النصر:حراك سياسي لتشكيل “الكتلة الأكبر”
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نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال
البرلمان العربي:تركيا تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين
الشرعية اليمنية: سيطرة الحوثيين على محافظة الجوف بداية انهيار التحالف العربي
المعارضة الفرنسية تفشل في حجب الثقة عن حكومة ماكرون
فوز بايدن بالانتخابات التمهيدية في ولاية تكساس
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نائب:العجز في الموازنة لعام 2020 سيرتفع إلى 55 مليار دولار بسبب انخفاض اسعار النفط
الطاقة النيابية تحمل عبد المهدي مسؤولية هدر ثروات العراق لصالح حزبي بارزاني وطالباني
الحكومة تطمئن الشعب.. ” لاتخافوا من العجز المالي فأنها محلولة بنابض الإرجاع”!!!
ائتلاف النصر:العراق سينهار بسبب العجز المالي
التخطيط النيابية تطالب باصلاح الوضع الاقتصادي
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أحزاب فاسدة وحكومة علاوي ليست مستقلة
باسيج مقتدى لن يوقف ثورة الشعب ضد الفساد والتبعية
إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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- اذاعة INN