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نجاد:الإدارة الأمريكية ستمنح إعفاءاتٍ للحكومة العراقية بغية مواصلة التعاون الاقتصادي مع إيران
نائب يطالب الحكومة بإيقاف عمليات انتهاك حقوق الإنسان في مخميات النازحين
مصدر: لإرضاء الحزب الإسلامي والفياض والحلبوسي والبارزاني “العبار”محافظا لنينوى
النجيفي لأهل نينوى:مجلس النواب مع الفاسدين
روحاني:إيران لن تتأثر بالحصار الأمريكي بوجود الدعم العراقي
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نجاد:الإدارة الأمريكية ستمنح إعفاءاتٍ للحكومة العراقية بغية مواصلة التعاون الاقتصادي مع إيران
روحاني:إيران لن تتأثر بالحصار الأمريكي بوجود الدعم العراقي
الزراعة النيابية تقرر منع إستيراد المنتجات الحيوانية بالكامل
مصدر:الكناني رئيسا للجنة الاقتصاد النيابية
عبد المهدي يؤكد لبومبيو تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في كافة المجالات
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في العراق..قتل الأبرياء بلا حساب
تقرير:56جهة حزبية ومليشياوية مسؤولة عن تهريب النفط العراقي
حكومة مسرور على أبواب الولادة بعد توزيع إيرادات الإقليم على أحزاب بارزاني وطالباني والتغيير
المنافذ الحدودية خارج سيطرة الدولة وعبد المهدي عاجز عن المعالجة
العراقيون:عبد المهدي فاشل وضعيف أمام القوى المليشياوية السياسية المتنفذة
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بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
العتبة الحسينية تنفذ مشاريع للتجارة الدينية بمليارات الدولارات على حساب بؤساء الشيعة
بالصور..سليماني في بيت “المفتي الصميدعي”
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- اذاعة INN