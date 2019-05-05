نجاد:الإدارة الأمريكية ستمنح إعفاءاتٍ للحكومة العراقية بغية‌ مواصلة التعاون الاقتصادي مع إيران

بغداد/شبكة أخبار العراق- صرح السفير الإيراني لدي بريطانيا، حميد بعيدي نجاد، الاحد (5 أيار 2019)، أن الإدارة الأمريكية ستمنح إعفاءاتٍ للحكومة العراقية، بغية‌ مواصلة التعاون الاقتصادي مع إيران.ونقلت وكالة “ايسنا” الإيرانية، عن نجاد، أنه “وفق ما أفادت به بعض المصادر السياسية في العراق، أخطرت أمريكا الحكومة‌ العراقية بأنها ستصدر إعفاء لمواصلة التعاون الاقتصادي بين العراق وإيران”.وأضاف، أن “ذلك في حال توقيع بغداد علی اتفاقية للطاقة مع الشركة الأمريكية (إكسون موبيل) حتى منتصف الشهر الميلادي المقبل”.وكان البيت الأبيض الأمريكي قد أعلن الإثنين (23 نيسان 2019)، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرر عدم تجديد اعفاء دول من العقوبات المفروضة على إيران والمتعلقة باستيراد النفط منها.وذكر البيت الابيض في بيان تابعته (بغداد اليوم) حينها، أن “الرئيس الاميركي دونالد ترمب قرر عدم تجديد اعفاءات عقوبات النفط على إيران”.وأضاف البيان، أن “القرار يستهدف وقف صادرات نفط إيران تماما مع حرمان النظام هناك من دخله الرئيسي”، موضحاً أن “واشنطن والرياض وأبي ظبي، اتفقت على التحرك لتلبية حاجات سوق النفط”.وتابع، أن “واشنطن وحلفاءها سيبذلون أقصى ضغط اقتصادي ممكن على إيران”.ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، عن مسؤولين اثنين بوزارة الخارجية الأمريكية، أن “مايك بومبيو سيعلن اعتبارا من الثاني من أيار المقبل، انتهاء فترة استثناء 8 دول من العقوبات على الدول المستثناة حاليا من استيراد النفط الخام الإيراني أو مشتقاته”.