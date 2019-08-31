نجم برشلونة ميراندا ينضم لشالكة الالماني

نجم برشلونة ميراندا ينضم لشالكة الالماني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن نادي شالكة الألماني عبر موقعه الرسمي على شبكة الأنترنيت عن التعاقد مع الظهير الأيسر الشاب خوان ميراندا من نادي برشلونة الإسباني.ووقع صاحب (19 عاماً) على عقد لمدة عامين دون خيار الشراء وسيحمل الرقم 3 وفقاً لما أعلن عنه النادي الألماني في بيانه.وقرر الظهير الأيسر الإسباني الرحيل عن النادي الكتالوني من أجل تطوير وصقل موهبته في ظل عدم إمكانية ذلك مع فريق إرنيستو فالفيردي بعد التعاقد مع جونيور فيربو هذا الصيف وتواجد جوردي ألبا الذي سيطر على المركز بشكل مطلق في السنوات الأخيرة.وقال يوشين شنايدر المدير الرياضي لشالكة في تصريحات للموقع الرسمي:” قدمت العديد من الأندية عروض لاستعارة خوان ، لكنه اتخذ القرار بتطوير نفسه كلاعب هنا في إف سي شالكه 04.”فيما قال ميرندا:أنا سعيد بالتوقيع، آمل أن يكون لدينا موسم جيد وأستطيع أن ألعب وأساعد الفريق.

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