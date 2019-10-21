نجم دولي سابق يشيد بقرار كاتانيتش قبل مباراة إيران

نجم دولي سابق يشيد بقرار كاتانيتش قبل مباراة إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشاد النجم الدولي السابق، فيصل عزيز، بقرار مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، بتقريب موعد تجمع اسود الرافدين قبل مباراة إيران بتصفيات المونديال.وقال عزيز في حديث صحفي، إن “قرار كاتانيتش بتجمع لاعبي المنتخب الوطني قبل مباراة ايران، قرار سليم جداً من اجل الاعداد مبكراً للمباراة المصيرية والحساسة”.وأوضح أن “المنتخب الوطني بحاجة الى دعم كبير من اجل الوصول الى نهائيات كأس العالم وهذا الامر لا يمكن ان يحدث دون تكاتف الجميع ودعم المنتخب الوطني”.وأضاف أن “نتائج اسود الرافدين حتى الان ممتازة جداً، فالمنتخب يتصدر ترتيب مجموعته وحقق المطلوب منه بالرغم من بعض النقاط التي يجب تصحيحها في قادم الأيام”.يذكر أن المنتخب الوطني سوياجه ايران في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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