نجم دولي سابق يشيد بقرار كاتانيتش قبل مباراة إيران

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رئيسة وزراء النرويج تصل بغداد
وزير الدفاع والسفير الأمريكي يبحثان العمليات العسكرية في سوريا
جعفر:عبد المهدي وافق على عودة البيشمركة إلى كركوك بشرط موافقة عربها وتركمانها
ائتلاف النصر:العبادي لايسعى الإطاحة برئيس الوزراء الحالي بقدر تصحيح المسار السياسي
حزب الفضيلة:حكومة عبد المهدي ضعيفة وغير قادرة على تنفيذ عمليات الإصلاح
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مصدر:الوفد الكردي سيبحث في بغداد الملف النفطي وموازنة 2020
مصدر:عبد المهدي أمر ببناء مدينة للزوار الإيرانيين في الكاظمية لتأمين “راحتهم”!!
الهنين:نسعى لإجراء تعديلات دستورية وتصحيح مسار النظام السياسي
السفارة الأمريكية:التوقيع على مذكرة تفاهم مع العراق لإعادة إعمار المناطق المحررة
العراق وسوريا يؤكدان على تعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات
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إيران وأحزابها الميليشياوية في العراق ترفض إستقالة عبد المهدي
انتفاضة شباب العراق .. # إسقاط النظام الطائفي الفاسد
الانتخابات المحلية بين عزوف المواطن وتزوير النتائج ..مجالس المحافظات أس الفساد
لا إعمار ولا خدمات ولا كرامة في ظل سيطرة اللصوص على حكم العراق
بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
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- متابعات خاصة
واشنطن:عبد المهدي إيراني الإرتباط وعلاقاتنا مع العراق “باردة”
شباب العراق:مرجعية النجف خذلت الشعب واصطفّت مع معسكر يزيد
شباب الانتفاضة يطالبون بأقالة عبد المهدي وإحالته للقضاء بجريمة القتل المتعمد
تعزيزات عسكرية أمريكية إلى الخليج واقسى العقوبات على إيران
استقرار العراق بإقالة عبد المهدي وحل ميليشيات الحشد الشعبي
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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