نزاهة البصرة:فساد في شركة نفط البصرة بقيمة 30 مليون دولار
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بغداد/شبكة أخبار العراق- ضبط مديرية تحقيق البصرة في هيئة النزاهة، الخميس، أوليات تعاقد لشركة نفط البصرة على شراء ساحبتين بحريتين بقيمة ثلاثين مليون دولار أمريكي غير مطابقة للمواصفات.وقالت المديرية في بيان : انه “تم ضبط أوليات تعاقد شركة نفط البصرة على شراء ساحبتين بحريتين بهذه القيمة”، مبينة أن “العملية تمت بموجب مذكرة قضائية”.واضافت ان “الغرض من شراء الساحبتين استخدامها في الدعم اللوجستي لميناء الفاو النفطي”، مشيرة الى “مصادقة لجنة الفحص المكلفة من قبل شركة نفط البصرة على مطابقة الساحبتين للمواصفات المطلوبة أثناء إجراء عملية الفحص في دولة الإمارات”.واوضحت، ان “التحقيقات الأولية قادت إلى أنه عند إجراء الفحص على الساحبتين بعد ورودهما للعراق، تبيَّن عدم مطابقتهما للمواصفات المطلوبة في عملية التعاقد”، موضحة أنه “لم يتم استخدامهما منذ وصولهما في عام 2016 للغرض الذي تمت من أجله عملية الشراء، وأنهما آخذتان بالاندثار”.وأكدت المديرية، أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالأوليات كافة الخاصة بالتعاقد بموجب مذكرة قضائية، وعرض الأوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص بغية اتِّخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.