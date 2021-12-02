“نسيب المالكي”:الصدر وافق على دعم الحشد الشعبي والحفاظ عليه!

“نسيب المالكي”:الصدر وافق على دعم الحشد الشعبي والحفاظ عليه!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو ائتلاف دولة القانون زوج إسراء بنت نوري المالكي المدعو حسين المالكي، الخميس، عن مخرجات الاجتماع الذي جرى بين قوى الإطار ألتنسيقي والصدر .وقال المالكي، في حديث صحفي: أن” الاجتماع جرى بتوجيه من اسماعيل قاآني  لكسر الحواجز بين الكتل الشيعية ”، ونوه المالكي، إلى أن” القيادات الشيعية اتفقت خلال الاجتماع على  إحياء البيت الشيعي وتوزيع المناصب وفق كومة توافقية وليست اغلبية وطنيةودعم الحشد الشعبي والحفاظ عليه لمواصلة الدفاع عن مشروع المقاومة الإلاسلامية!.

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