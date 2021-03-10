نشطاء الثورة التشرينية للكاظمي:لن نجلس مع قتلة الشعب وسراق المال العام

نشطاء الثورة التشرينية للكاظمي:لن نجلس مع قتلة الشعب وسراق المال العام
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بغداد/شبكة أخبار العراق- علق ناشطون في الحراك الجماهيري، اليوم الاربعاء، على الدعوة التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لجميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية، إلى طاولة حوار شاملة.ويقول الناشط بمحافظة المثنى، حيدر علي، ان “موقفنا واضح، لن نجلس مع القتلة والمجرمين و الفاسدين”، مضيفا في حديث صحفي، أن “احتجاجات تشرين و كل المتظاهرين لان يكونوا غطاءً تتغطى به الاحزاب ويكملوا مشروع قتل الدولة العراقية، او تضعيفها  لتستمر احزابهم بالسيطرة على الوزارات والهيئات وغيرها”.بدوره يقول الناشط البارز في البصرة، علي كريم، إن “الاحزاب الفاسدة والتي تطلخت ايديها بدماء العراقيين والمتظاهرين لامكان لها في اي حوار، اما تلك التي تسعى لبناء مؤسسات  دولة واعتدال فلا ضير من الحوار معها”.وفي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، عبر الناشط البارز حسين الغرابي، عن استغرابه من دعوة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي للحوار.وقال الغرابي في حديث صحفي: “ألم يكن برنامج حكومة الكاظمي هو تقديم القتلة للمحاسبة والقضاء، فعن اي حوار تتكلم هذه الحكومة”، مشددا على أن “الحوار مع القتلة مرفوض مهما كان الثمن”.وقال الكاظمي، الإثنين الماضي، في خطاب متلفزة عقبت اختتام البابا فرانسيس زيارته إلى العراق: “إننا ندعو جميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية ومعارضي الحكومة، إلى طاولة الحوار المسؤول أمام شعبنا وأمام التاريخ”.وأضاف الكاظمي: “ندعو قوانا وأحزابنا السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي، والتهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة، ومنح شعبنا فرصة الأمل والثقة بالدولة وبالنظام الديمقراطي”.

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