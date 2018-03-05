نصر سياسي لكردستان..بعد إضافة تريليون دينار على حصة الإقليم أصبحت نسبتهم 17%

نصر سياسي لكردستان..بعد إضافة تريليون دينار على حصة الإقليم أصبحت نسبتهم 17%
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- اعلن سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان امانج رحيم يوم الاثنين عن زيادة نسبة رواتب الموظفين والمتقاعدين ضمن حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية للعام الحالي.وقال رحيم في بيان له اليوم، ان مجلس النواب العراقي قد زاد على ما هو مطروح لرواتب الموظفين والمتقاعدين في الموازنة الاتحادية للعام 2018 من نسبة 334 مليار دينار الى 418 مليار دينار شهريا عن طريق إضافة ترليون دينار عراقي على احتياطي الطوارئ.وأضاف ان هذا من دون حصة قوات البيشمركة في الموازنة التي بقيت على ما هي عليه في قانون الموازنة، والتي ستصرف ضمن ما تم طرحه للمخصصات السيادية للقوات التابعة لوزارة الدفاع الاتحادية.من جهته قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي اريز عبدالله في حديث صحفي له اليوم، انه تمت زيادة ترليون دينار على حصة كردستان من الموازنة الاتحادية لهذا العام.وأوضح انه بهذا نكون قد اقتربنا من الـ17%.وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على تصحيح خطأ ورد سهوا في قانون الموازنة العامة بشأن تخصيص 3 تريليون دينار بدلا من 2 تريليون دينار مخصصة ضمن تعويضات الموظفين وتشمل اقليم كردستان والحشد الشعبي.يذكر ان العبادي والتحالف الوطني اكدوا اكثر من مرة بان حصة كردستان لاتتجاوز عن 12% من موازنة 2018 .وبعد الضغوط الدولية على العبادي واصرار الاحزاب الكردية على مقاطعتهم  لجلسات البرلمان والتلويح بالانسحاب من العملية السياسية رجعت نسبة الكرد في الموازنة الى 17%.

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