نصيف:إطلاق سراح “كريم” جاء بأمر من عبد المهدي!

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بالوثيقة..الوقف الشيعي يواصل استيلاءه على ممتلكات الوقف السني في الموصل
مصدر سياسي:حزب بارزاني ” يجهاد ” بعدم تسليم كريم إلى بغداد!
الجزائري:القوات الأمريكية تحت رحمة صواريخنا
بشرى للأكراد..التصويت على رئيس الإقليم الثلاثاء المقبل
سيدة اعمال كردية تكشف فساد وزير الموارد الطبيعية في كردستان المحمي من قبل العائلة البارزانية
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سيدة اعمال كردية تكشف فساد وزير الموارد الطبيعية في كردستان المحمي من قبل العائلة البارزانية
وكالة أخبارية:البدء بمشروع الربط السككي بين العراق وإيران بعد عيد الفطر المبارك
وزير الزراعة التابع لمليشيا “جند الإمام”:حرائق المزارع والبساتين “لاتشكل رقما مهما”!!
حزب طالباني يطالب حكومة كردستان إلى الالتزام بالاتفاق النفطي مع بغداد
نائب كردي:بغداد لايمكنها قطع رواتب موظفي كردستان حتى وأن لم ترسل إيرادات النفط
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الفقر والتفكك الأسري وراء مشاركة النساء في العمليات الإجرامية
في العراق..قتل الأبرياء بلا حساب
تقرير:56جهة حزبية ومليشياوية مسؤولة عن تهريب النفط العراقي
حكومة مسرور على أبواب الولادة بعد توزيع إيرادات الإقليم على أحزاب بارزاني وطالباني والتغيير
المنافذ الحدودية خارج سيطرة الدولة وعبد المهدي عاجز عن المعالجة
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إيران تدفع بتعزيز الدور الروسي في العراق بدلا من الولايات المتحدة
الدبلوماسية الفاشلة..سفراء أحزاب الفساد في المقدمة
الشعب العراقي يسخر من قرار مجلس محافظة بغداد بزيادة ارتفاع السياج الحديدي للجسور لمنع الانتحار!
زيارة عبد المهدي للسعودية لن تضر إيران
عبد المهدي قدم العراق “كبش فداء” لإيران..إلغاء الرسوم مثالاً
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هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
العتبة الحسينية تنفذ مشاريع للتجارة الدينية بمليارات الدولارات على حساب بؤساء الشيعة
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- اذاعة INN