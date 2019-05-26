نصيف:إطلاق سراح “كريم” جاء بأمر من عبد المهدي!

نصيف:إطلاق سراح “كريم” جاء بأمر من عبد المهدي!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الأحد، عن اتصال هاتفي حال دون الاتيان بمحافظ كركوك المقال الذي اعتقل في بيروت الى بغداد، لافتة الى ان المجاملات يجب ان لاتكون على حساب تطبيق القانون.وقالت نصيف في تصريح  صحفي، إن “الكثير من السراق لم يتم ملاحقتهم ومحافظ كركوك المقال نجم الدين كريم ومحافظ نينوى المقال نوفل العاكوب، وغيرهم الكثيرين لم تتم ملاحقتهم على الرغم مما اقترفوه من ذنب”.واضافت ان “الحكومة تدخلت عبر اتصال هاتفي مع السفارة العراقية في بيروت لاطلاق سراح محافظ كركوك المقال والمطلوب للقضاء نجم الدين كريم، على الرغم من الجهود القضائية التي بذلت من الانتربول من اجل القبض عليه”.واوضحت نصيف، أن “ما حدث بشأن محافظ كركوك المقال يندرج في قائمة المجاملات التي تجري اليوم وان السراق والخونة في العراق فوق القانون والدستور والقانون يطبق على المواطن البسيط  فقط ،واكدت ان عبد المهدي يعلن  مكافحته للفساد وهو حاميا له ،واوضحت ان  نجم الدين كريم متهم  بسرقة المال العام عندما كان محافظا لكركوك اضافة الى تهجمه وتحريضه على قتال الجيش العراقي  ”. 

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