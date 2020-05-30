نصيف:الحكيم يضغط على الكاظمي لتمرير مرشح فاسد لوزارة النفط

نصيف:الحكيم يضغط على الكاظمي لتمرير مرشح فاسد لوزارة النفط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت النائب المستقل في ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , السبت , تيار الحكمة  بالضغط على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لاختيار شخصية من خمسة شخصيات تم ترشيحهم لحقيبة النفط عليها عدد من ملفات فساد .وقالت نصيف في تصريح صحفي، ان ” خمسة شخصيات مرشحة لحقيبة وزارة النفط تم رفعها الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاختيار واحدة منها لتسنم حقيبة الوزارة الا ان  تيار عمار الحكيم يضغط على الكاظمي لتسمية شخصية محددة عليها ما يقرب من سبعة وثلاثين ملف فساد ” .مرجحة بان ” الكاظمي سوف لن ينجر وراء تلك الضغوط لكونه يدرك بانها سوف لن تحصل على الأصوات الكافية داخل قبة البرلمان ” .وأضافت ان ” بقية الوزارات تم حسمها فقط بانتظار تسمية وزارات الخارجية والعدل من قبل قوى التحالف الكردستاني إضافة لحقيبة النفط ” , مبينة ان ” الحزب الديمقراطي لم يدرس أي خيار بديل لفؤاد حسين لحقيبة الخارجية ” .

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