نصيف:الرئاسة البرلمانية الجديدة س” تلغى”!

نصيف:الرئاسة البرلمانية الجديدة س” تلغى”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ، الثلاثاء، ان آلية اختيار رئيس الحكومة متجه نحو “الإقصاء” والذهاب للمعارضة، متوقعة صدور أمر ولائي بإلغاء مجريات جلسة البرلمان الأولى.وقالت نصيف في حوار متلفز ، ان ” آلية اختيار رئيس الحكومة متجه نحو “الإقصاء” والذهاب للمعارضة وان الخيار الافضل اللجوء للمعارضة ومحاسبة الحكومة”.وأضافت أن “المحكمة الاتحادية يجب أن تراعي وضع البلد وتحقن دماء المسلمين”، متوقعة “صدور أمر ولائي بإلغاء مجريات جلسة البرلمان الأولى”.وأشارت نصيف الى ان “أحد الرؤساء المنتخبين لإدارة الجلسة همس بأنها غير دستورية وان رئيس البرلمان ونائبيه مهمتهم تنظيم الجلسات فقط”. 

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