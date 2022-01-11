نصيف:الرئاسة البرلمانية الجديدة س” تلغى”!

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
الرئاسة البرلمانية تحيل “المشهداني” إلى لجنة السلوك النيابي لمخالفته الدستور
ائتلاف المالكي:مسعود البارزاني وراء تفكك البيت الشيعي
مصادر سياسية: بافل طالباني في بغداد لدعم ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية
مصدر:اجتماع لزعماء الإطار مساء اليوم في منزل “حمودي”
عبدالله:محمود المشهداني “خائن” والجلسة البرلمانية الأولى دستورية وقانونية
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزارة التخطيط: معالجة الفقر في العراق بحاجة الى قرارات جريئة
إيران:أكثر من (82) مليون دولار قيمة صادراتنا للعراق عبر منفذ” الشيب”خلال (9) أشهر الماضية
وزارة النفط:أكثر من مليار برميل نفط صادراتنا لعام 2021
وزارة الزراعة تتحرك نحو الاستثمار السعوي لإنشاء معمل مرشات مائية في بغداد
الكاظمي:سأشرف بنفسي على اعمار النجف
-
- رياضية
- تحقيقات
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
-
- متابعات خاصة
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN