نصيف:العبادي ضمن منظومة الفساد

بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت عضو اللجنة القانونية في البرلمان السابق عالية نصيف، الثلاثاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ”حماية” بعض الفاسدين من اجل “اهداف سياسية”، مشيرة إلى أن قراره اليوم بإحالة بعض الوزراء السابقين والمسؤولين الكبار الى هيئة النزاهة متعلق بحركة التحالفات السياسية.وقالت نصيف في تصريح صحفي لها اليوم، إن “خارطة التحالفات السياسية تضم اليوم بعض الفاسدين الذين لم تفتح ملفاتهم حيث يتحركون لبناء تحالفات”، مبينة أن “تحريك ملفات الفساد من قبل العبادي في هذا التوقيت يتعلق بحركة التحالفات وهذا مؤشر خطير”.وأضافت نصيف، أن “العبادي يحمي الفاسدين لاهداف سياسية”، مشيرة إلى أنها “لا تنظر بصفاء نية لقرار العبادي اليوم بإحالة وزراء سابقين ومسؤولين كبار الى هيئة النزاهة”.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي صادق اليوم الثلاتثاء، على إحالة عدد من الوزراء السابقين مع مسؤولين كبار الى هيئة النزاهة على خلفية ملفات فساد.