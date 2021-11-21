نصيف:الوضع العراقي لن يتغير في ظل العملية السياسية الفاشلة

نصيف:الوضع العراقي لن يتغير في ظل العملية السياسية الفاشلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجحت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الاحد , عدم حصول أي تغيير في العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة, مشيرة الى أن المستقلين الفائزين بدأوا يبحثون عن المناصب.وقالت نصيف في تصريح صحفي، إن “الازمة الانتخابية الحالية ستنتهي الى إيجاد تسوية شاملة وستنتج حكومة توافقية يشارك بها الجميع”, مبينة ان “الانتخابات المبكرة انتفت لكون العملية السياسية لم ولن تتغير كما اريد لها ” .وأضافت ان “غياب الثقة بين القوى السياسية هو الحل الذي سيفضي الى تكوين حكومة توافقية وسوف نرى معارضة برلمانية  بسيطة لاتقوى على مجاراة الكبار خاصة وان المرشحيين الفائزين من المستقلين بدأوا فعليا التحرك للحصول على مناصب ويطمحون بالحصول على وزارات”.واستبعدت نصيف ان “يكون توجه المحكمة الاتحادية الى الغاء الانتخابات , الا اننا نامل بان توصي بإعادة العد والفرز اليدوي كونه سيحقق العدالة” .

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