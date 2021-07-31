نصيف:انسحاب بعض القوى من الانتخابات”أكذوبة كبرى”

نصيف:انسحاب بعض القوى من الانتخابات”أكذوبة كبرى”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , السبت , انسحابات بعض القوى السياسية بانها صورية لكونها غير رسمية ولايوجد أي طلب رسمي من تلك القوى الى مفوضية الانتخابات , عادة بعض الانسحابات تكتيكية .وقالت نصيف في حديث صحفي، ان ” جميع الكتل السياسية التي أعلنت انسحابها من انتخابات تشرين المقبلة لم تكن مشفوعة بطلب رسمي الى مفوضية الانتخابات كما اعلنت الاخيرة عن ذلك ” ,واصفة ان اغلب الانسحابات صورية” .واضافت انه  “لو كانت رسمية لاثرت فعليا على الجانب الفني للعملية الانتخابية من خلال تغيير التسلسلات الخاصة بالمرشحين” .من جانب اخر دعت نصيف “التيار الصدري للعدول عن قراره لكونه يشكل جزءا كبيرا ومهم في العملية السياسية وان وجوده يساعد في تغير مسار العملية السياسية نحو الأفضل ” .

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