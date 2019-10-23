نصيف:تظاهرة نيابية ضد نتائج تقرير اللجنة الحكومية بشأن أحداث الانتفاضة الشعبية

نصيف:تظاهرة نيابية ضد نتائج تقرير اللجنة الحكومية بشأن أحداث الانتفاضة الشعبية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الاربعاء, عن قيام 114 نائبا بتنظيم تظاهرة في مجلس النواب ضد نتائج تقرير اللجنة الحكومية بشان التحقيق باحداث التظاهرات.وقالت نصيف في تصريح صحفي، ان “114 نائبا لحد الان اعلنوا مشاركتهم بتظاهرة احتجاج ضد نتائج تقرير اللجنة الحكومية بشان احداث التظاهرات الأخيرة داخل مجلس النواب”.واضافت ان “تقرير اللجنة كان مخيبا للشعب العراقي وللكتل السياسية ولم يكن بالمستوى المطلوب ويؤشر عدم وجود قيادة مركزية في اصدار القرارات والاوامر وهذا مايؤكد لنا عدم احترام تعليمات القائد العام للقوات المسلحة”.واشار نصيف إلى أن “التقرير فيه ثغرات كثيرة ووقع في اخطاء كبيرة” , مؤكدة ان “النواب المحتجين سيصدرون بيانا سيتم رفعه لرئاسة مجلس النواب بشأن التقرير” .

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