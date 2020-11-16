نصيف:لولا إيران لسقطت بغداد وأربيل!!!!!!!!!!!!!!

نصيف:لولا إيران لسقطت بغداد وأربيل!!!!!!!!!!!!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصفت عضو مجلس النواب عالية نصيف، الاثنين، حديث بعض القيادات السياسية الكردية عن الدور الايراني بشان منع صرف رواتب الاقليم بغير الصحيحة، مبينة ان طهران كانت ابرز المدافعين عن سيادة بغداد واربيل خلال احداث 2014.وقالت نصيف في تصريح  صحفي،ان “الحديث عن دور ايران في عدم تمرير مادة تخص مخصصات اقليم كردستان في قانون الاقتراض غير دقيقة ولا اساس لها من الصحة”.واضافت ان “قادة الكرد تناسوا دور ايران الابرز في الدفاع عن سيادة وامن اربيل خلال اجتياح تنظيم داعش الارهابي عام 2014 “.واشارت الى ان “قادة الصف الاول في العراق كانوا مساندين لادراج فقرة تخص مخصصات اقليم كردستان الا ان الاجماع النيابي هو من افشل تمرير المادة دون اتخاذ سياقات شفافة تجاه بغداد في الاموال المخصصة لاربيل”.

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