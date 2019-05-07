نصيف تطالب بإعادة قناة خور عبدالله للسيادة العراقية والبرلمان غير مبالي

نصيف تطالب بإعادة قناة خور عبدالله للسيادة العراقية والبرلمان غير مبالي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء ، عن جمع اكثر من ٥٠ توقيع لاعادة فتح ملف التوصيات التي قرأت في اللجنة الماضية لجنة ٧٧ والتي أقرت أحقية العراق بخور عبد الله.وقالت نصيف في تصريح  صحفي، ان “اكثر من 50 توقيع تم جمعه لغرض اعادة فتح ملف خور عبد الله والتي قرأت في اللجنة 77 ” , مبينة ان ” الأيام القادمة ستشهد تزويد رئيس المجلس بملف خور عبد الله بالكامل “.واضافت ان ” الملف سبق وان قد تم عرضه على رئاسة المجلس الحالية وكانت لديها ضبابية في فهم الموضوع مما طالبتنا بتقديم الملف بالكامل “.واشارت نصيف أن ” الخطوة المهمة امامنا إقامة دعاوي أمام المحاكم الدولية والوطنية وتكليف القاضي وائل عبد اللطيف في إقامة الدعاوي “.يذكر ان نوري المالكي وهادي العامري وخلف عبد الصمد وهوشيار زيباري من باعوا قناة خور عبدالله مقابل رشا وصلت الى 50 مليون دولار لكل منهم.

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