نصيف :محافظ البصرة تجاوز صلاحياته

نصيف :محافظ البصرة تجاوز صلاحياته
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، قيام محافظ البصرة أسعد العيداني بمخاطبة احدى الدول بشكل فردي دون الرجوع الى الحكومة المركزية، داعية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإيقاف تمادي بعض الحكومات المحلية.وقالت نصيف في بيان ، ان “على رئيس الوزراء ان يجعل المخاطبات الرسمية مع الدول حصرياً من قبل الحكومة المركزية وخارجيتها وقنواتها الدبلوماسية الرسمية، ولا يحق لأية محافظة ان تخاطب الدول إلا عبر المركز”.وأضافت ان “رسم السياسة الخارجية من اختصاص المركز، وعلى رئيس الحكومة ايقاف هذا التمادي من قبل بعض الحكومات المحلية”، منتقدة “قيام محافظ البصرة أسعد العيداني بمخاطبة احدى الدول بشكل فردي دون الرجوع الى الحكومة المركزية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *