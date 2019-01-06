نصيف:150 مليار دولار قيمة العقارات المستولى عليها من قبل أحزاب السلطة
آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاحد، أن قيمة عقارات الدولة “المستولى” عليها من قبل المتنفذين في المنطقة الخضراء فقط تبلغ نحو 150 مليار دولار، مشيرة الى ان ما تم “الاستيلاء” عليه في المحافظات لا يمكن تقدير قيمته.وقالت نصيف في تصريح صحفي لها اليوم، ان “قيمة عقارات الدولة التي تم الاستيلاء عليها من قبل المتنفذين في المنطقة الخضراء فقط تقدر بـ150 مليار دولار، اما في المحافظات فلا يمكن تقديرها بقيمة”.وبينت ان “هناك اكثر من 1000 عقار تم تحويل عائديتها الى وزارة المالية اضافة الى باقي المحافظات”، لافتة الى ان “بعض العقارات عليها اشارة حجز ولم تنقل ملكيتها ولكن تم التصرف بها من قبل وزارة المالية”.واكدت ان “كل عقارات الدولة واملاك النظام السابق حتى الدرجة الرابعة وحتى المقرات الحزبية والاتحادات جميعها تم تحويلها الى وزارة المالية”.واضافت نصيف “جميع القصور الرئاسية مستولي عليها من قبل المسؤولين او اصبحت مقرات لأحزابهم في بغداد وكل المحافظات”.واشارت نصيف الى ان “عقارات الدولة في خارج العراق ومنها مزارع الموز في ماليزيا ومزارع الحنطة والشاي جميعها تم الاستيلاء عليها من قبل متنفذين، والكارثة أن محصول تلك المزارع يباع الى العراق”.ولفتت الى ان “عقارات الدولة في الخارج في عهد وزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري كان يتم بيعها ونقل ملكيتها دون علمنا بها لعدم وجود قاعدة بيانات بالعقارات خارج العراق”.ونبهت الى ان “رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي والحالي عادل عبد المهدي لم يفتحا ملف عقارات الدولة”.وتابعت “ملف عقارات الدولة لا يمكن ان يفتح من قبل شخص واحد فقط وانما لابد من موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب وتشكيل لجنة ومساندة من قبل الحكومة لتنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة النيابية”.وختمت بالقول ان “العقارات الزراعية والتجارية والصناعية غير مشمولة بقانون بيع عقارات الدولة ولا يمكن ان تدخل في مزايدات ورغم ذلك تم بيعها”.