نص قانون إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث

نص قانون إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تنشر شبكة أخبار العراق، نص مقترح قانون الغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات العليا في الدولة.

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