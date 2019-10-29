نص مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد

نص مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تنشر شبكة أخبار العراق ، مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد.وكان مجلس النواب قد باشر بقراءة مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.

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