نفت الروسية توسع أعمالها في العراق

نفت الروسية توسع أعمالها في العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعربت شركة غاز بروم نفت الروسية عن رغبتها بتوسيع اعمالها لتطوير حقول النفط العراقية .ونقلت وكالة رويترز في خبر ،عن رئيس مجلس ادارة الشركة الكسندر ديكوف قوله في الاجتماع السنوي إن “الشركة التي تقوم فعلا بتطوير حقل بدرة النفطي تدرس ايضا احتمال المشاركة في تطوير حقل غاز المنصورية بالقرب من الحدود الايرانية”.واضافت الوكالة “من المتوقع أن تطرح الحكومة العراقية مناقصة لتطوير حقل المنصورية في وقت لاحق من هذا العام”.يذكر أن  الحقل يجري تطويره حاليا من قبل شركات تابو بنسبة (37.5 بالمائة ) وشركة الاستكشافات النفطية بنسبة 25 بالمائة والكويت للطاقة بنسبة 22.5 بالمائة وشركة كوغاس بنسبة 15 بالمائة . 

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