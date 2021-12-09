نفط البصرة تتعاقد مع شركة (بوس كالس) الهولندية لرفع الطاقة الإنتاجية

نفط البصرة تتعاقد مع شركة (بوس كالس) الهولندية لرفع الطاقة الإنتاجية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت شركة نفط البصرة، الخميس، عن خطتها لإنشاء جزيرة نفطية عائمة في المياه الإقليمية مع شركة (بوس كالس) الهولندية، بقيمة تتجاوز الـ 2 مليار يورو، ونيتها لترسيم حدود العراق ورفع الطاقة التصديرية الى مليوني برميل يومياً.وكشف معاون المدير العام لشؤون الخطط والموازنات، أحمد فاضل دهيم في حديث صحفي: ان “الجزيرة الارضية ستكون لتصدير النفط، وستكون في مياه الخليج، والهدف الاساسي منها هو تثبيت الحدود العراقية”، مضيفاً، أن “ما تقوم به شركة نفط البصرة هو نيابة عن الدولة بكاملها من أجل التأسيس لترسيم الحدود بطريقة لايمكن الاخلال بها مستقبلاً”.واوضح أن الحدود البحرية يمكن التلاعب بيها لكن البرية “ومن ضمنها الجزيرة” لايمكن ان يمتد لها ذلك التلاعب، مشيرا إلى ان الهدف الاخر هو تصدير أكثر من مليوني برميل نفط اضافيين، بالاضافة ان الجزيرة تشمل ميناء تصدير ومخازن وساحات صيانة وفنادق ومرآب خاصة وحتى جسر بينها وبين البر العراقي. 

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