نقابة الاكاديميين:في العراق 27 ألف شهادة من لبنان و60 ألف من إيران غير مؤهلة ستدمر التعليم

نقابة الاكاديميين:في العراق 27 ألف شهادة من لبنان و60 ألف من إيران غير مؤهلة ستدمر التعليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدّدت نقابة الأكاديميين، حاجة العراق من التدريسيين بحلول العام 2030، بما لا يقل عن 200 ألف.وقال النقيب مهند الهلال، إنه “في حال لم يكن هناك تخطيط إيجابي واستيعاب للمخرجات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن العراق سيكون أمام مشكلة كبيرة في البنى التحتية والملاكات التدريسية”، بحسب الصحيفة الرسمية.وأوضح، أن “البلاد لديها حالياً 50 ألف تدريسي ضمن بغداد والمحافظات كافة، وإذا ما أخذ بالاعتبار النسبة المتداولة بشأن تدريسي واحد لكل 25 طالباً، فبالتالي ستحتاج البلاد إلى 200 ألف تدريسي بمختلف الاختصاصات بحلول العام 2030، ما يعني مضاعفة أعداد التدريسيين إلى أربع مرات عما موجود حالياً”.وتابع، أن “أعداد التدريسيين الموجودين اليوم واللغط الكبير على الآلية التي حصلوا بها على شهاداتهم من الخارج ليست هي الحل، بل نحن بحاجة إلى الاهتمام بالطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا من الداخل والمؤسسات الرصينة”، منوهاً بأن “هناك 27 ألف شهادة من لبنان و60 ألفاً من إيران وهذه الشهادات غير مؤهلة تماماً لملء الفراغ وسد الحاجة”.

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