نقابة الصحفيين العراقيين تشكر رئيس الوزراء عن دعمه للأسرة الصحفية

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إسرائيل:سنقف أمام محكمة العدل الدولية بجريمة الإبادة الجماعية في غزة ما دامت أمريكا وأوروبا معنا
تضارب بالأنباء بشأن وقف القتال في السودان
فلسطين..(22404) شهيداً في 2023
استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة بتكثيف القصف الجوي والمدفعي الأعمى على أهلها
غوتيريش يجدد دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومنع التصعيد الإقليمي للحرب
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معسكر تدريبي لمنتخبنا الوطني في أبو ظبي استعدادا لنهائيات كأس آسيا
توقف دوري نجوم العراق لكرة القدم لغرض إعادة تأهيل الفرق المشاركة
(5 ) بطولات عالمية في 2024
اليوم..خمس مباريات ضمن منافسات الجولة 12 لدوري نجوم العراق لكرة القدم
عودة الحكم الدولي (محمد طارق) إلى التحكيم مجدداً بعد رفع”الوشم في جسده”
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زعيم إطاري:قرار الإطار بتبديل جميع المحافظين ” غير ديمقراطي”
الأمن النيابية: تركيا لا تحترم سيادة العراق لضعف حكومة السوداني
الأمن النيابية:المناورة البحرية العراقية الإيرانية تمثل “وحدة الدفاع المشترك المقاوم”!
إيران:لن نلتزم بقرار البنك المركزي العراقي بتحديد الجهات التي تحصل على الدولار
خونة..حكومة السوداني تسمى طريق المطار بأسم الإرهابي الإيراني (أبومهدي المهندس)
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