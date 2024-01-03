نقابة الصحفيين العراقيين تشكر رئيس الوزراء عن دعمه للأسرة الصحفية

نقابة الصحفيين العراقيين تشكر رئيس الوزراء عن دعمه للأسرة الصحفية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدمت نقابة الصحفيين العراقيين وبأسم الاسرة الصحفية،اليوم الأربعاء، عن شكرها وتقديرها لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني واعضاء مجلس الوزراء على موافقتهم بتخصيص مبلغ ( 5) خمسة مليارات دينار لتغطية علاج الصحفيين العراقيين.وذكرت النقابة في بيان ، أنها”تتقدم وبأسم الاسرة الصحفية، عن شكرها وتقديرها لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اعضاء مجلس الوزراء على موافقتهم بتخصيص مبلغ ( 5) خمسة مليارات دينار لتغطية علاج الصحفيين العراقيين من كبار ألسن والمرضى والرواد ودعم تكافلهم الاجتماعي وتكافل وعلاج عوائل شهداء الصحافة “.وثمنت النقابة هذا القرار الانساني من لدن رئيس واعضاء مجلس الوزراء وحرصهم على دعم الصحفيين ومتابعتهم للحالات الانسانية لهم، وتقديرا لجهودهم ودورهم المتميز في المساهمة في بناء الدولة ونقلهم الصورة المشرقة عن العراق وما يجرى من تطور وتقدم فيه على ارض الواقع وعلى كافة المجالات امام الرأي العام .وأشارت إلى، أنه”بهذه المناسبة تعلن نقابة الصحفيين العراقيين ان الصحفيين واصحاب الاقلام الشريفة والكلمة الحرة سيواصلون العطاء والابداع بذات الهمة من اجل اعلاء شأن العراق وخدمة ابناء شعبه العزيز ودعم جهود الحكومة المتميزة في مجال الخدمات وحملة الاعمار الواسعة التي يشهدها العراق حاليا “.وأدناه نص البيان… 

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