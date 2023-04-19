نقابة المعلمين تطالب بجعل صلاحية العطل من قبل الحكومة المركزية حصراً

نقابة المعلمين تطالب بجعل صلاحية العطل من قبل الحكومة المركزية حصراً
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت نقابة المعلمين، الأربعاء، تأثير العطل المفاجئة في المستوى التعليمي للطلبة والتلاميذ، بينما دعت إلى حصر قرارات تعطيل الدوام الرسمي بالحكومة المركزية.وقال نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني، إن “العطل الرسمية والمفاجئة تؤثر تأثيراً سلبياً على المستوى العلمي للطلبة والتلاميذ بشكل عام، وكما هو معروف، فإن المعلم أو المدرس يُعِدَّانِ كلاهما خطتين: إحداهما سنوية والأخرى يومية للمنهج، لذلك فإن العطل المفاجئة تربكهم ؛ ما ينعكس سلبياً على المستوى التعليمي للطلبة والتلاميذ”.وأشار السوداني إلى، أن “هناك تبايناً بالعطل المفاجئة بالمحافظات؛ لأنها من صلاحيات المحافظين، لذلك فإن تعطيل محافظة دون أخرى، يؤثر سلباً على نفسية الطلاب ؛ لشعورهم بالفوارق، لذلك فإن قرارات العطل عندما تنحصر عند الحكومة المركزية ؛ سيكون هناك إنصاف للتلاميذ والطلبة، والجميع يتساوى بالحقوق”، مؤكداً  “أهمية أن تكون العطل مركزية”.

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