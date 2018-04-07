عيوني شلون بخت ، هذا ولا يريد يفك ياخة من عدنا حتى لو نلبس فانيلات تعلاگة، ما أعرف منين يطلّع ياخة ويچلب بيها، يمعود عوفنا كافي مو ريحة فسادك وصل لأعماق خندق ماريانا على عمق ١٢ ألف متر في المحيط الأطلسي.
وآخر ياخات مختار العصر ياخة كلش مودرن عبالك تصميم ڤيرساتشي على آرماني، ما أعرف شلون صفن بهذا التصميم العجيب ، يگول أبو الخشم والذبانة إن جماعة دولة الفافون يطالبون بمراقبة الإنتخابات بالأقمار الصناعية! إيييييييي ، لأن يريد مراقبة إللي يدخل ويطلع من المراكز الإنتخابية حتى لا يصير تلاعب وتزوير ! هسة آني ما عليّ من الإنتخابات ولا راح أتقرب منها لأن آني متوضي والإنتخابات نجاسة تنقض الوضو ودتشوفون حملة المحافظة عالماي وما بي كل أشوية أتوضا، والتربة مليانة بول وخرا ، من أي مكان بالعراق تريد تتيمم ماكو غير تراب مشبع بالبول والخرا، ولكم حتى التراب وصله الفساد مالتكم، إي ما علي بالإنتخابات بس مال فكرة نراقبها بالأقمار الصناعية خلتني أگمز على تك رجل. هسة يا أبو الخشم إذا عندك هيچ أفكار ليش ما طبقتها على عهدك الذهبي لو بذاك الوكت ما چانت أكو الأقمار الصناعية؟ ليش ما راقبت الموصل بالأقمار الصناعية حتى تشوف تحركات المتدعوشين قبل عشرة حزيران ٢٠١٤ وچنت تخلصنا وتخلص نفسك من عار هزيمة الموصل؟ وراح أعاملك بالمثل طگ بطگ، تريد مراقبة الإنتخابات راح أجي وياك وأطالب الأقمار الصناعية تراقب وتصور كل الأماكن إللي حضرة جنابك الكسيف وجماعتك المتجقولين وياك وضعتو حجر أساس لمشاريع مليارية حتى نشوف نسبة الإنجاز، حق لو مو حق ؟
تعال خلي نشوف حجر أساس المدينة السياحية إللي ربعك صفگوا وگالوا راح تصير أكبر مدينة سياحية، ولك هنّ نخلتين يبسن بأول أسبوع وداعتك، وحجر الأساس قوطية كيكوز مدفونة بدنگة عبالك شاهد گبر، هاي المدينة كلفتها ما أعرف چم مليار دولار بجيب جاكيتك إللي تعلگها بمكتب بمصرف إيران المركزي. وتعال خلي نصور بالأقمار الصناعية المدينة الجامعية إللي وضع حجر أساسها أبو الشامة عبالك مارلين مونرو وزير التعليم بالكابينة مالتك، ولك وينها المدينة!!! چم مليار دولار تقاسمتوها .
وخلينا نصور المدينة الطبية، لو نصور حتى قطع الأراضي إللي وزعتوها عالغشمة، وينها؟ لو تعال ونشوف حملة بناء المدارس بعهدك الذهبي، صاحبك إللي چان وزير التربية ( صح من غير كتلة ) بس بالكابينة مالتك ما خلا مدرسة تعتب عليه من الهدم، شاد بلدوزر و ١٤٠٠ ( ألف وأربعمائة ) مدرسة وي الگاع وحصلت أنت وصاحبك على تخصيصات من الميزانية بمليارات الدولارات لبناء مدارس حديثة بدال المهدمات، تعال خلي الأقمار الصناعية تصور ولو مدرسة وحدة حديثة إنبتت بدال المهدمة؟
ولكم كافي مو إحنا همين نگدر نتفق مع أي خياط ويسوي إلنا ياخات، وحضرة جناك الكسيف عباتك خوش عبات تنشد عليها ياخة عبالك فلكة التاجي. ولك ثمان سنوات كل سنة بايگ مائة مليار دولار. إيران تخلصت من العقوبات الأمريكية بجاه ميزانية العراق خلال ثمان سنوات أنت كنت رئيس وزراء، الميزانية العراقية كانت بس بالأسم للعراق بس هي كلها راحت لمصرف إيران المركزي.
وراح أتمنى تفوز ، من كل گلبي، تدري ليش، لأنْ راح نطالب نشد على كل شدة مليون دولار شريحة GPS تنطي إشارة للأقمار الصناعية حتى نعرف وين تروح وبيا مصرف تنزل، وراح نطالب بنظام مراقبة حسابات المصرف المركزي العراقي حتى نعرف التحويلات المالية من المصرف وين تروح، وراح نطالب بإعادة كشف حسابات كل المصارف الأهلية إللي تأسست بعهدك الذهبي. يللا خلينا نشوف .
مو ترى الناس تعرف وتسمع، مو بس الفافون صوته مزعج يا دولة الفافون، لعلمك الفافون ينزرف بسرعة وراح يسرّب، عود ذاك الوكت ما يفيدك الطين الصناعي تسد بيه الزروف، لأن الطين الصناعي يموع من تصير الحديدة حارة، وعمو ترامب ما يقصر من الشغلة توصل للفلوس.