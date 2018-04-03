نقل وتعيين عددا من مفتشي الوزارات

آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتابا ،اليوم الثلاثاء،تم انهاء عمل مفتش مؤسسة الشهداء والسجناء وتكلف 8 مفتشين عامين جدد بدوائر ووزارات اخرى.ونص الكتاب بتوقيع مهدي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء بالوكالة، على، انه استنادا الى الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء بموجب الامر التشريعي رقم 19 لسنة 2005، واشارة الى محضر الاجتماع المؤرخ في 15 اذار 2018، حصلت موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على ما يلي:
-
نقل قيصر احمد عكلة مفتش عام وزارة النقل الى مؤسسة السجناء السياسيين بالوظيفة نفسها.
-
انهاء عمل حيدر كعيم جلال الشحماني مفتش عام مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وتخييره بين الاحالة الى التقاعد وفق احكام القانون او تكليفه بمهمة مدير عام في احدى وزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة.
-
نقل جميلة خلف زيدان مفتش عام وزارة التربية الى مؤسسة الشهداء بالوظيفة نفسها.
-
تكليف علي حميد كاظم مفتش عام وزارة الثقافة بمهمة مفتش عام وزارة التربية اضافة لمهماته.
-
تعيين ماهر حسين رشيد مفتشا عاما لوزارة التخطيط ثم يكلف بمهمة ادارة مكتب المفتش العام لوزارة المالية اضافة لمهماته والا يمارس مهماته الجديدة الا بعد تأشير انفكاكه من عمله الحالي.
-
تعيين كل من:
-
القاضي بشار احمد محمد مفتشا عاما لوزارة النقل
-
نوار ادهام مطر كاظع الزبيدي مفتشا عاما لوزارة الخارجية
-
حسين هادي خليفة جبارة مفتشا عاما لوزارة الكهرباء
-
عبد الكريم فارس عبد الامير مفتشا عاما للمصرف العراقي للتجارة.