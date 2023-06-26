نقيب الزراعيين المصريين:العراق يستفيد من تجربتنا الزراعية خاصة في مجال النخيل

نقيب الزراعيين المصريين:العراق يستفيد من تجربتنا الزراعية خاصة في مجال النخيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نقيب الزراعيين المصريين سيد خليفة، اليوم الاحد، أن العراق تبنى عمل مصر في ملف الأمن الغذائي والمشروعات الخاصة بالمنتجات الزراعية.وقال خليفة لوسائل اعلام مصرية، أن “جمهورية العراق في عملها بملف الأمن الغذائي تبنت المشروع المصري للنخيل المقام في توشكى، وأقاموا مشروعًا مماثلًا في إحدى مناطق بغداد ويقمون بتطبيق التجربة المصرية لإنتاج التمور الفاخرة وطالبوا بالخبرات المصرية لمساعدتهم في هذا المشروع”.واضاف سيد خليفة، أن “ملف الأمن الغذائي ينظر إلى وفرة المحاصيل والكميات المستوردة من المواد الغذائية، وهي التي تتزايد في الفترة الأخيرة في العديد من البلدان العربية”.

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