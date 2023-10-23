نكتة..القائد العام السوداني لايعرف الجهة الحشدوية التي تستهدف القوات الأمريكية في العراق!

نكتة..القائد العام السوداني لايعرف الجهة الحشدوية التي تستهدف القوات الأمريكية في العراق!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الأجهزة الامنية بتتبع العناصر المنفذة للهجمات على القواعد العراقية الموجود فيها القوات الامريكية .وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبد الله، في بيان، : “في الوقت الذي عبرت فيه الحكومة العراقية بمناسبات عدة، عن إدانتها مايتعرض له سكان قطاع غزة، وكررت دعواتها لإنهاء الأوضاع المأساوية التي يعانيها أشقاؤنا الفلسطينيون، وهو ما يمثل الموقف المبدئي الثابت تجاه نضال الشعب الفلسطيني، فإننا نؤكد كذلك رفضنا الهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضمّ مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق، بدعوة رسمية من قبل الحكومة، لمواصلة عملهم في دعم عمل قواتنا الأمنية من حيث التدريب والتأهيل والاستشارة، وفق آلية واضحة جرى وضعها من قبل القنوات الرسمية والدبلوماسية العراقية”.واضاف انه “لا يمكن التهاون في أمن وسلامة تلك المقرات”، مشيرا الى ان “القائد العام للقوات المسلحة وجه الأجهزة الأمنية كافة للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات، وعدم السماح بأي حال من الأحوال في الإضرار بالأمن والاستقرار اللذين تحققا بفضل التضحيات الجسام لأبناء قواتنا المسلحة، بمختلف صنوفها وتشكيلاتها”.

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