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وزارة الإسكان تعلن عن إنشاء مدن سكنية في خمس محافظات بطريقة الاستثمار
ائتلاف المالكي يرفض تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لعدم فسح المجال أمام التيار الصدري
نكتة سمجة ..ائتلاف المالكي:أمريكا سرقت معدات مصفى بيجي!!
نائب إطاري:لن نسمح بالتواجد العسكري الأمريكي في العراق!
بالوثيقة..السوداني يوافق على نقل ذوي”الشهداء والسياسيين” من أحزاب الإطار ما بين الوزارات حسب رغبتهم
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وزارة الإسكان تعلن عن إنشاء مدن سكنية في خمس محافظات بطريقة الاستثمار
حزب بارزاني:إشراف بغداد على توزيع رواتب موظفي الإقليم مخالفة دستورية
وزارة الزراعة تعلن عن اكتفاء البلد من محصول الحنطة للسنة الحالية
اليوم..سعر صرف الدولار = 154000 ديناراً
الأسبوع الحالي..هاكان في بغداد لتعزيز الموقف الاقتصادي والتجاري التركي في العراق مقابل قطرات من الماء!
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البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
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- متابعات خاصة
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
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- منوعات
الحكومة التركية تستعد لزلزال اسطنبول وممثل مشهور يغادرها
إيطاليا..العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد
في ولاية أمريكية ..”برغر كينغ”.. من سلة المهملات إلى أطباق الزبائن
أصحاب المليارات يجتمعون في ولاية أيداهو الأمريكية لعقد الصفقات
ممثلون أميركيون يهددون بالإضراب مقابل صرف حقوقهم المالية
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- صورة وتعليق
نائب:السوداني وجه بتشكيل لجنة رباعية للتحقيق في مقتل سليماني والمهندس
إيران تشكر السوداني على التسهيلات المقدمة “لزوارها” في العراق
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
مصدر كري مسؤول:زيارة البارزاني إلى الإمارات تهدف إلى تصدير النفط من الإقليم دون تدخل الحكومة الاتحادية
إيران:ببركة الإمام الحسين بلادنا اليوم عظيمة جراء المال العام العراقي المتدفق عليها كالشلالات !
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