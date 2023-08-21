نكتة سمجة ..ائتلاف المالكي:أمريكا سرقت معدات مصفى بيجي!!

نكتة سمجة ..ائتلاف المالكي:أمريكا سرقت معدات مصفى بيجي!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو ائتلاف دولة القانون الإيراني الأصل سعد المطلبي ،الاثنين ،حكومة الإقليم والولايات المتحدة الامريكية بسرقة معدات مصفى بيجي لتشويه سمعة مقاتلي الحشد الشعبي، داعيا الحكومة الى فتح تحقيق شفاف بشان سرقة لمعدات كونها لاتختلف عن سرقة القرن . وقال المطلبي في تصريح صحفي، ان “قضية الكشف عن معدات مصفى بيجي التي تم سرقتها خلال معارك التحرير واتهمت بها احدى فصائل الحشد الشعبي طوال سنين عدة كان مخطط لها من قبل الإقليم والولايات المتحدة الأمريكي”. وأضاف ان “حجم المعدات المسروقة تؤكد وجود تخادم بين الجانبين الأمريكي والكردي حيث قامت ارتال عسكرية أمريكية  بنقل المعدات واطلاق التهم على الحشد بسرقة تلك المعدات”. وأوضح ان “التاريخ اثبت بالدليل القاطع براءة مجاهدي الحشد الشعبي  بعد اجتماع الإمام المهدي مع قيس الخزعلي مساء أمس الأحد في مقر العصائب من هذه التهمة التي تغنت بها القنوات الفضائية الصفراء سنوات عديدة”، داعيا “الحكومة الى فتح تحقيق شفاف بشأن قضية المعدات لكونها لاتختلف عن سرقة القرن”!.

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