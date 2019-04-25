نهب واختلاس في منفذ اطريبيل الحدودي

علمت شبكة اخبار العراق من مصادر موثوقة في منطقة طريبيل الحدوديه ان عمليات فساد مالي وفضائح تزوير محررات رسمية تجري نهارا جهارا لغرض نهب المال العام في مركز جمارك طريبيل الحدودي غرب العراق مع الاردن. واشارت هذه المصادر الى ان مديرية المنطقة الغربية وعدد من المدراء ومعاونيهم وبعض الموظفين يقومون وبالتعاون مع وكلاء اخراج في المنفذ بجملة من الاختلاسات الفلكية من المال العام تجاوزت قيمتها ال (١٠٠مئة مليار دينار عراقي)من خلال التلاعب وتزوير ايصالات ايرادات الدولة والضريبة.. واكدت هذه المصادر ان كل هذه الفضائح والنهب من المآل العام تتم بالتواطؤ بين مدير المنفذ ومعاون المدير احمد حميد حاجم المعروف ب(احمد الأعرج ) والذي يقوم بتسهيل اجراءات التهريب. واضافت المصادر ..تتضمن عمليات التهريب من المنفذ الحدودي كميات كبيرة جدا من السجائر والمشروبات الكحولية على الرغم من احباط عدد غير قليل من عمليات التهريب طرف السلطات الاردنية على الجانب الاخر من الحدود.. هذا وقد عبرت اوساط عراقية برلمانية وإعلامية عن مطالبتها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والحكومة ووزير المالية وهيئة النزاهة العراقية ومحاكم الانبار للتحرك العاجل والفوري لوضع حد نهائي لهذه الممارسات والفضائح التي صارت تزكم الانوف وتلحق ضررا فادحا بالمال العام وتسهم في خلق بيئة تساعد الإرهاب والذي يعده مراقبون هو الابن الشرعي للفساد وهذا الفساد وتركه دون حساب سريع يعد دعما واضحا للدواعش ومشتقاتهم من التنظيمات الارهابية.. وتنشر اليوم بعض من صور وثائق القاء قبض وتحري على عدد من هؤلاء الفاسدين لكن للاسف لا يجد الناس جدية ومتابعة للحد من هذه العمليات و محاسبة الافراد المسئولين عنها مهما كانت مراكزهم كما ان الجريدة تحتفظ بوثائق اخرى ستنشرها في وقت لاحق ان لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة. ومن الجدير بالذكر قد تم القاء القبض من قبل الاجهزة الأمنية في محافظة الانبار على المتهم الموقوف حاليا في مديرية مكافحة الاجرام ( محمد توفيق الجنابي ) والذي اعترف بمعلومات خطيرة عن عمليات الفساد والنهب في هذا المنفذ الحدودي طريبيل والذي اصبح يطلق عليه العراقيون منفذ الفساد والافساد.