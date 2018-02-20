نواب:الجعفري والعطية والاديب والشهرستاني والزيدي خارج الانتخابات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة مستقلون في مجلس النواب، صادق اللبان، اليوم الثلاثاء، عدم مشاركة الامين العام لمستقلون حسين الشهرستاني والقيادي في الحزب خالد العطية، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما اوضح عضو ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر ان رئيس كتلته النيابية علي الاديب بالاضافة الى وزير الخارجية ابراهيم الجعفري لن يرشحا ايضا.وقال اللبان في حديث صحفي له اليوم، ان “الشهرستاني لن يرشح للانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في ايار المقبل بناء على رغبته ودارسة من قبل كتلة مستقلون”.واضاف انه “سيبقى مراقبا للعملية السياسية، ونتمنى من كبار السياسيين ان يكونوا مراقبين وداعمين فقط في الحكومة المقبلة”، لافتا الى ان “رئيس هيئة الحج والعمرة خالد العطية، لن يخوض سباق الانتخابات المقبلة ايضا، لنفس الاسباب”.بدوره كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، في حديث صحفي له اليوم، ان “رئيس كتلة دولة القانون علي الاديب، بالاضافة الى وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، لن يرشحوا للانتخابات البرلمانية المقبلة”.ومن المقرر ان تجري الانتخابات النيابية في 12 ايار المقبل، بعد ان صادق مجلس النواب على الموعد عقب خلافات استمرت لمدة بين رفض الكرد والسنة للموعد المحدد اعلاه، بسبب عدم عودة النازحين، واصرار الشيعة على الموعد المحدد لتجنب دخول البلاد في فراغ دستوري.وأعلن عضو الهيأة القيادية في المجلس الاعلى الاسلامي باقر الزبيدي، بشكل رسمي، السبت الماضي، عدم ترشحه للانتخابات المقبلة.