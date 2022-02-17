نواب:الحكومة سيتأخر تشكيلها بسبب الخلاف الصدري الإطاري

نواب:الحكومة سيتأخر تشكيلها بسبب الخلاف الصدري الإطاري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وفق المعطيات الحالية التي عكستها المفاوضات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، فان تشكيل الحكومة سيتأخر كثيرا قياسا الى تشكيل الحكومات التي سبقتها، بسبب العداء الذي يراه البعض (شخصي)، بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.فزعيم التيار يصر على اقصاء المالكي من التحالف معه، بالمقابل هناك إصرار من قبل الاطار الذي يعد المالكي احد اعمدته على الدخول متماسكا بجميع اطرافه في الحكومة التي يشكلها الصدر.لكن يبدو ان هذه الازمة ليست الوحيدة، انما هناك انعكاسات، سببها تماسك الاطار وعدم تخليه عن المالكي، متمثل بالثلث المعطل الذي لا يستطيع التيار والقوى السنية والكردية المتحالفة معه تمرير انتخابا مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبير احمد، ما يعني ان عدم انتخاب الرئيس سوف يؤخر تسمية رئيس الوزراء.كشف الاطار التنسيقي، عن موقفه لذهاب جزءٍ منه مع التيار الصدري لتشكيل الحكومة دون زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بالإضافة الى قضية اختيار شخصية رئيس الجمهورية.وقال القيادي في الإطار التنسيقي محمد مهدي البياتي في تصريح ، ان “التيار الصدري لايزال مصرا على دخول جزءٍ من الإطار معه والاستمرار بإبعاد دولة القانون عن مشهد تشكيل الحكومة”، مبينا ان “الاطار لازال مصرا على  الذهاب كاملا بالمشاركة في تشكيل الحكومة او الذهاب إلى المعارضة”.واضاف ان “الثلث المعطل سيكون له دور اساسي بمنع تسميه رئيس الجمهورية فهم لا يستطيعون دون هذا الثلث من انتخاب الرئيس وهذا يعني اننا ذاهبون إلى التوافقية لكون الطرف الآخر (التيار والديمقراطي والسيادة وتقدم) لا يمتلكون ثلثي البرلمان الذي يستطيعون به تمشيه الرئيس الذي  يحتاج  تمريره اكثر من 220 نائبا”.وتابع ان “الاطار معني بمسالة انتخاب رئيس الجمهورية كون الرئيس هو من سيكلف مرشح البيت الشيعي بتشكيل الحكومة المقبلة وهذا يعني ان  مسألة اختيار رئيس الجمهورية ليست مرتبطة بطرف دون طرف اخر”.الى ذلك اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، عن موقف الكتل السياسية المتحالفة معه، من مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية ريبير احمد.وقال مصدر مسؤول رفيع في الحزب، ان “السنة والتيار الصدري، اكدوا انهما سيصوتان لصالح احمد، التزاما منهما بتحالفهما مع الديمقراطي الكردستاني، مشيرا الى ان فرص تمرير مرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني ضعيفة جدا”.وتوقع ان يتم تمرير مرشحهم لرئاسة الجمهورية، في الجلسة المقبلة لمجلس النواب العراقي.وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الاثنين الماضي، ترشيح وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد لمنصب رئيس جمهورية العراق، إثر استبعاد المرشح السابق للحزب هوشيار زيباري بقرار قضائي.وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.وكان البرلمان العراقي قد فشل الاثنين الماضي، في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية للجلسة نتيجة الخلافات بشأن المرشحين وأيضاً بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لابد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق دستور البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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