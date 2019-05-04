نواب:تأخر تشكيل الحكومة سببها عبد المهدي والحلبوسي

بغداد/شبكة أخبار العراق- حمّل أعضاء في البرلمان، اليوم السبت، رئاسة مجلس النواب، ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي المسؤولية “الأكبر” في تأخر إكمال كابينة الأخير الوزارية.وقال النائب عن تحالف سائرون أسعد العيداني في حديث صحفي، إن “عبد المهدي أرسل أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية الشاغرة الى البرلمان قبل أيام فأصبحت القضية أمام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”، مبينا “لاتوجود تحركات لإدراج التصويت على هؤلاء المرشحين على جدول أعمال المجلس “.وأضاف العيداني، أن “الصراعات السياسية بين الأحزاب هي السبب في إبقاء تلك الحقائب شاغرة حتى الآن”، مطالبا رئاسة البرلمان بـ”عرض أسماء المرشحين لتوليها على التصويت داخل قبة المجلس”.ومن جانبه، أكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي أن عدم اتفاق الأحزاب والكتل السياسية على مرشحيها للوزارات الشاغرة إضافة “شلل البرلمان” وعدم تحرك رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لأحراج هذه الكتل، يعطل الانتهاء من هذا الأمر.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “لقاءً جانبيا جمعنا برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد جلسة الخميس الماضي وحتى وقت متأخر للتباحث حول هذا الملف، والأسباب التي تمنع الأخير من الضغط على القوى السياسية والحكومة لإنهاء مسألة الحقائب الوزارية الشاغرة”، عادا أن “البرلمان يبدو، اليوم، مشلولا في عمله بما يتعلق باختيار رئاسة اللجان النيابية والبدء باخذ دوره الرئيسي في تشريع القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتطبيق.