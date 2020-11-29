نواب:حكومة الإقليم المسؤولة عن تجويع شعبها

نواب:حكومة الإقليم المسؤولة عن تجويع شعبها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد نواب من مختلف الكتل السياسية، ممارسات حكومة الإقليم تجاه الشعب الكردي ومحاولة تجويعه باعذار غير مقنعة، في وقت تسيطر فيه الأحزاب الحاكمة في كردستان على مقدرات الإقليم والواردات المستحصلة من تصدير النفط.وقال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم في حديث صحفي، ان “مجلس الخدمة الاتحادي يجب ان يتضمن بيانات جميع موظفي العراق بما فيهم كردستان”، لافتا الى ان “اكثر من 100 توقيع تم جمعها في البرلمان من اجل ربط رواتب موظفي الإقليم بالمركز”.من جهته، بين القيادي الكردي سوران عمر ، ان “رواتب موظفي الإقليم تأخر توزيعها لاكثر من 70 يوما، وهو امر تتحمله حكومة كردستان التي تعيش مع احزابها بعيدة عن الشعب ومعاناته”.وكان النائب عن كتلة التغيير الكردية، غالب محمد، قد اكد ، ان “60 بالمئة من واردات منافذ كردستان تعود لعائلتي البارزاني والطالباني”.

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