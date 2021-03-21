نواب:حكومة البارزاني تتحمل مسؤولية عرقلة تمرير الموازنة

نواب:حكومة البارزاني تتحمل مسؤولية عرقلة تمرير الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حمل نواب في البرلمان،الاحد، اقليم كردستان مسؤولية عرقلة التصويت على الموازنة، مشددين في الوقت ذاته الى اهمية التصويت على الموازنة بتوافق الجميع وعدم الذهاب نحو الاغلبية.وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد ابراهيم في حديث صحفي، ان “الجميع يسعى لتمرير الموازنة من دون اللجوء لخيار الاغلبية في التصويت، حيث ان الخلاف الجوهري في الموازنة يكمن في المادة 11 المتعلقة بالاقليم والملف النفطي”.من جانب اخر، اكد النائب عن تحالف الفتح احمد حيدر ان “التصويت على الموازنة تعرقل بسبب عدم الاتفاق حول بعض النقاط الخلافية مع الاقليم وخاصة الملف النفطي، رغم ان معظم النواب مع تمرير الموازنة”.من جهة اخرى، بين النائب عن كتلة بدر حامد الموسوي ، ان “الموازنة ستمرر يوم السبت المقبل سواء بالاتفاق مع الاقليم او من دونه، حيث تم عرقلة تمرير الموازنة بسبب النقاط الخلافية حول الملف النفطي مع الاقليم”. 

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