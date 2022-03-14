نواب:دون إتفاق الصدر مع الإطار لن تعقد جلسة تمرير مرشح رئاسة الجمهورية

نواب:دون إتفاق الصدر مع الإطار لن تعقد جلسة تمرير مرشح رئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يعتقد العديد من أعضاء مجلس النواب المطلعين على المشهد السياسي، طابع التشاؤم على الجلسة المقبلة للبرلمان، الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، إذ يبدو أن من الصعب تحقيق حضور 220 نائباً بما يضمن أغلبية الثلثين خلال جلسة الانتخاب بحسب قرار المحكمة الاتحادية، بالرغم من عدم تحديد أي موعد للجلسة حتى الآن.  عضو دولة القانون جواد الغزالي قال في حديث صحفي: إن “فقرة انتخاب رئيس الجمهورية إحدى فقرات الدستور، ولكن المحكمة حددتها بالنصاب، أي أن الجلسة لن تعقد إلا بحضور 220 نائباً  لتصبح عقبة بوجود خلافات سياسية وعدم توافق وقد يكون لدى الإطار التنسيقي الثلث المعطل الذي لا تعقد بسببه الجلسة إلا في حالة التوافق”.وأوضح الغزالي، أن “هناك الكثير من الإشكاليات الدستورية إحداها تتعلق باختيار رئيس الجمهورية”، مضيفاً أن “البرلمان قد يسعى إلى إعادة صياغة الدستور بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة”.

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