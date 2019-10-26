نواب:سنستضيف عبد المهدي لمناقشة”الإصلاحات”دون التطرق إلى استشهاد وإصابة الآف الشباب!!

نواب:سنستضيف عبد المهدي لمناقشة”الإصلاحات”دون التطرق إلى استشهاد وإصابة الآف الشباب!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب عن تيار الحكمة النيابية المعارض سالم الطفيلي  ، السبت ، رفضه إقالة أو استقالة الحكومة في الوقت الراهن والعصيب، معتبرا أن إقالة الحكومة ليس حلا بل ستذهب بالبلاد نحو تعقيد الأوضاع اكثر.وقال الطفيلي في تصريح  صحفي، إن “جلسة مجلس النواب، خلال الأسبوع الحالي، تتطلب اجراءات إصلاحية سريعة لحلول المتظاهرين بعيدا عن إقالة أو استقالة الحكومة”.وأضاف، أن “على الحكومة تطبيق مسار وتعليمات المرجعية للخروج من الأزمة الحالية”، لافتا إلى أن “المطالبات بحل أو استقالة الحكومة ستدفع بالبلاد نحو التازيم”.وكان النائب عن تحالف سائرون حسن الجحيشي أعلن في تصريح سابق ، عن جمع تواقيع نيابية لاستضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للوقوف على أسباب عدم إجراء إصلاحات حقيقية داخل الحكومة دون التطرق الى مقتل واصابة الآف الشباب من قبل قوات عبد المهدي باعتباره القائد العام والمسؤول الاول عن هذه الجريمة. 

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