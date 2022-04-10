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نواب:شخصيات سياسية متنفذة تعرقل إنجاز ميناء الفاو إستجابة لاجندات خارجية
تيار الحكمة:لن نسمح بغلق المنافذ مع إيران
ائتلاف المالكي نرفض منح عقودا للسعودية في العراق
الإعلام الحكومي:وزارتي الزراعة والتجارة سيمنحان إجازات إستيراد للمحاصيل الزراعية
نائب ميليشياوي:المواد الغذائية الإيرانية “مباركاً فيها وشيعة العراق لن يأكلوا غيرها”!!!
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خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
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تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
تظاهرة في بغداد ضد تجديد الولاية الثانية للرئاسات الثلاث والمطالبة بمحاكمة المالكي
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- اذاعة INN