نواب:لن تعقد جلسات للبرلمان خلال الفترة المتبقية

نواب:لن تعقد جلسات للبرلمان خلال الفترة المتبقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  رجح النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني احمد الصفار،الثلاثاء، ان لا يتم عقد اي جلسة للبرلمان خلال الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية.وقال الصفار في حديث صحفي، إن “الموظف الحكومي المرشح للانتخابات من المفترض ان يتم منحه اجازة الى حين انتهاء الانتخابات بغية عدم استغلال المنصب او المال العام لخدمة الحملات الانتخابية”.واضاف ان “البرلمان للأسف الشديد ولعدة مرات فلم يتم اكتمال النصاب لعقد الجلسات، حيث اني بشكل شخصي فهذه الجلسة الثالثة التي احضرها ولا يكتمل النصاب لعقدها”، لافتا الى ان “هنالك العديد من النواب الحاليين هم ايضا مرشحين للدورة المقبلة ومنشغلين بحملاتهم الانتخابية ولا يحضرون الى جلسات البرلمان”.ولفت الى انه “ضمن تقديري الشخصي وبحسب المعطيات التي نراها على الارض، فإنه لن يكون هنالك اي جلسات للبرلمان الحالي”.من جانبه فقد اشار النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي، ان الفترة المتبقية من عمر البرلمان لا تكفي لمناقشة وتشريع قوانين مهمة بحاجة الى اجواء ايجابية ونقاشات مستفيضة للخروج بقوانين رصينة ولا تتضمن ثغرات.وقال الفيلي في حديث صحفي، إن “الانتخابات لم يتبقى لها الا فترة قصيرة جدا، بالتالي فان العديد من النواب مرشحين الى الانتخابات ومنشغلين بالحملات الانتخابية، بالتالي فان هنالك بالفترة الاخيرة صعوبة في اكتمال النصاب لاجراء الجلسات”.وأضاف الفيلي، ان “الاجواء متجهة الى حل البرلمان والاستعداد للانتخابات، ما يعني ان هنالك صعوبة في مناقشة وتشريع القوانين المهمة في مثل هكذا اجواء، كونها بحاجة الى برلمان مستقر واجواء ايجابية ونقاشات واجتماعات مكثفة لانضاجها وتشريعها بشكل رصين ودون ثغرات ، على اعتبار ان الغاية ليس تشريع عدد كبير من القوانين بقدر الحاجة الى تشريع قوانين رصينة بنوعية تصب في خدمة الشعب العراقي”.

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