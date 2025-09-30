نواب الإطار يرفضون تمرير إتفاقية الاستثمار السعودي في العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الإطاري باسم الغرابي، الثلاثاء، عن مساعٍ لجمع تواقيع نيابية تهدف إلى رفع فقرة التصويت على اتفاقية الاستثمار السعودي من جدول أعمال مجلس النواب.وقال الغرابي في حديث  صحفي، إن “اتفاقية الاستثمار السعودي أُدرجت أربع مرات على جدول الأعمال، وفي كل مرة يتم رفض المضي بها”، مبيناً أن “آخر محاولة شهدت جمع أكثر من 100 توقيع ما أدى إلى رفعها من الجدول”.وأعرب الغرابي عن استغرابه من “إعادة إدراج الاتفاقية رغم علم رئاسة البرلمان بوجود رفض نيابي واسع لها”، مشيراً إلى أنه “سيتم أيضاً جمع تواقيع لرفعها من جدول أعمال جلسة يوم  غد الأربعاء ”.وأكد أن “الرؤية الواضحة هي رفض منح امتيازات لدول معينة على حساب أخرى، لما لذلك من ارتدادات على البعد الاستثماري، فضلاً عن وجود ملاحظات جوهرية على بنود الاتفاقية”، مشدداً على أن “الموقف النيابي ثابت وواضح بما يخدم الصالح العام”.

