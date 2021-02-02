نواب البصرة :الموازنة لم تنصف محافظتنا

نواب البصرة :الموازنة لم تنصف محافظتنا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هدد نواب محافظة البصرة، الإثنين، 01 شباط، 2021، بعدم التصويت على قانون موازنة 2021 في مجلس النواب، مبينين أن القانون لم ينصف المحاقفظة.وقال النائب عن المحافظة ، عامر الفاير في حديث صحفي، إن “هنالك اتفاقا بين جميع نواب المحافظة على عدم التصويت على مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 إذا لم ينصف المحافظة”.واضاف الفايز أن “الحكومة الحالية تعمدت اهمال محافظة البصرة بشكل كبير، وما لها ماليا في مشروع الموازنة لا ينسجم مع واقعها المرير”.وبين أن “المحافظة تعاني من التهميش والاهمال طوال السنوات السابقة، على الرغم من مساهمتها بشكل كبير في إيرادات ميزانية الدولة”.وفي وقت سابق، أكدت النائبة عن محافظة البصرة، انتصار الموسوي، الاثنين (1 شباط 2021)، أن البصرة لم تنل 1 في المئة من استحقاقها المالي في موازنة العام الحالي.

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