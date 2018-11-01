نواب البصرة يعلقون عضويتهم بالبرلمان

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن نواب عن محافظة البصرة، اليوم الخميس، عن تعليق عضويتهم في مجلس النواب لحين استجابة الرئاسات الثلاث الى طلبهم لاستيزار وزيرين عن المحافظة.وقال النائب عن المحافظة عدي عواد في حديث صحفي له اليوم، انه “من المؤسف ان يتم التعامل مع محافظة البصرة بجحافة كبيرة في الكابينة الوزارية، والتي كنا نأمل ان تكون أفضل من سابقاتها في أنصاف البصرة واهلها لكننا فوجئنا بمدى الإهمال الذي لاقته البصرة في تشكيل الحكومة الجديدة”.وأشار العوادي الى ان “البصرة التي كانت ولاتزال المورد الرئيسي لاقتصاد العراق والعامل الاساسي ووحدته والمنبع للعلماء والمفكرين والمبدعين والشريان النازف للدفاع عن ارض العراق وشعبه ومقدساته فانها تجابه بهذا الإهمال الذي لا نجد له تفسير والمزيد من الحيف لهذه المدينة المظلومة التي تعاني نقص حاد في الخدمات الأساسية، لاسيما المياه وتواجه ظروفا بيئية مأساوية”.وقرر نواب البصرة تعليق عضويتهم في مجلس النواب لحين تدارك ماحصل واستئزار وزيرين بصريين مما تبقى من الكابينة الوزارية.