نواب التبعية:نرفض ضرب إيران من قبل الولايات المتحدة

نواب التبعية:نرفض ضرب إيران من قبل الولايات المتحدة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- علق النائب عن تحالف “الفتح”، عضو لجنة العلاقات الخارجية، عامر الفايز، الاربعاء (1 ايار 2018)، على استخدام واشنطن طائرات ’’الشبح’’ عالية التطور في العراق لضرب اهداف تابعة لداعش، فيما حذر من اعتماد ما اسماه استعراض العضلات بين اميركا وايران على الاراضي العراقية.وقال الفايز في حديث صحفي: “لو كان استخدام امريكا هذه الطائرات لضرب عناصر داعش كما هو معلن فهذا أمر جيد، ولكن إن تم خلاله ضرب القوات الامنية العراقية بداعي الخطأ، فإنه أمر مستهجن ويرفضه العراق ولن يسمح به”.ورجح النائب “استخدام هذه الطائرات وسيلة للضغط على العراق من اجل بقاء القوات الاجنبية بحجة وجود قواعد لعناصر داعش بالرغم من ان كركوك التي استهدفتها ضربة الشبح الاخيرة خالية من القواعد”.وأكد، أن “البرلمان سيستضيف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمناقشة الضربات الامريكية على القوات الامنية، ووجود القوات الأجنبية، وكان المفترض استضافته الخميس، وتأجل الامر بسبب سفره إلى المانيا”.وشدد الفايز على أن “استخدام طائرات الشبح الاميركية في استعراض عضلات موجه لإيران أمر غير مقبول إن كان على الاراضي العراقية.

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