نواب الحزب الجمهوري يسعون إلى قطع المساعدات الأمريكية عن العراق ولبنان لمواجهة إيران

نواب الحزب الجمهوري يسعون إلى قطع المساعدات الأمريكية عن العراق ولبنان لمواجهة إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يسعى نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي خفض التمويل للأمم المتحدة ولبنان والعراق، وقطع الأموال التي تدعم إدارة بايدن لتنفيذ اتفاق نووي جديد مع إيران.وكشفت لجنة RSC الجمهورية، أكبر تجمع محافظ في الكونغرس، يوم الخميس الماضي عن اقتراح لموازنة العام المالي 2023 ، والتي تم الحصول على جزء منه حصريًا من قبل صحيفة “واشنطن فري بيكون”.كما يتضمن قسم الأمن القومي في اقتراح الميزانية الجمهورية بنودًا تاريخية من شأنها أن تعيد تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة بشكل كبير من من خلال إلغاء إنفاق ملايين الدولارات على أطراف في الشرق الأوسط.وبالإضافة إلى قطع مشاريع المساعدات الخارجية التي يقول المشرعون الجمهوريون إنها تفيد المسلحين الخاضعين لسيطرة إيران مثل حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق، فإن اللجنة الجمهورية تتحرك لتقنين التشريعات التي من شأنها أن تمنع إدارة بايدن من إنفاق أموال دافعي الضرائب لتنفيذ اتفاق نووي جديد مع طهران مما يقضي على الصفقة بشكل فعال.وفي الوقت نفسه، ستزيد الميزانية التمويل الأميركي لحلفاء واشنطن حتى يتمكنون من مواجهة إيران ووكلائها الإقليميين.وبينما من المرجح أن يعارض الديمقراطيون غالبية المقترحات، تهدف الميزانية إلى إرسال رسالة إلى البيت الأبيض مفادها أنه إذا حصلوا على الأغلبية بعد انتخابات نوفمبر، فسيعمل الجمهوريون على تقويض أجندة السياسة الخارجية للإدارة.

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