نواب الصدر:قانون الانتخابات الجديد ” غير عادل”

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد نواب كتلة سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت (23 تشرين الثاني 2019)، أن قانون الانتخابات الجديد غير عادل ولا نزيه، مبينين أن الكتلة تسعى لتشريع قانون يلبي طموحات الجماهير ومطالب المرجعية.

وقال النواب في مؤتمر صحفي مشترك عُقد بمبنى البرلمان، “نؤكد حرصنا على الاسراع بتشريع قانون يلبي طموحات الجماهير ومطالب المرجعية”، لافتا إلى أن “اول ملاحظة حول القانون يختص بالاسباب الموجبة التي تحدثت عن ان تشريع القانون بشكل شفاف ونزيه وعادل وهو امر غير موجود بقانون الانتخابات الجديد”.

وأضاف النواب، ان “المادة 13 الخاصة بتوزيع المقاعد بعدد 251 مقعدا ومنها 242 عضوا عاما والبقية للأقليات وبحال تقسيم العدد على السكان نجد ان محافظة ذي قار والبصرة والمثنى وميسان تم تقليل حقهم بالتمثيل البرلماني”.

ولفتوا إلى أن “المادة 15 وزعت المقاعد بنسبة 50 بالمئة لأعلى الاصوات ومثلها بحسب الالية السابقة، وهو امر مرفوض، لذا فأن الكتلة ترى أن الانتخاب الفردي، سيعطي مرونة وشفافية للقانون بشكل أكبر”.